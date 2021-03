Virginie POTTIER (GAILLARD)

Après 7 années d'expériences chez Vif Argent où j'ai eu l'opportunité d'évoluer d'un poste d'assistante à responsable qualité, j'ai exercé 1 an et demi en tant que chargée de projets au sein d'une société de conseil auprès de sociétés alimentaires : le CRITT Agro-Alimentaire Poitou-Charentes.



Cette activité m'a permis de toucher à d'autres sujets et activités et donc d'élargir mon champs de compétences et mes expériences : Technologies, Innovations, Emballages, Environnement, Sécurité ...



Aujourd'hui je suis à la recherche de nouvelles opportunités de carrières en milieu industriel, à un poste en Qualité et amélioration continue.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Audit interne

Bio

BRC

IFS

Stérilisation

Sécurité alimentaire

HACCP

Formation

Gestion de la qualité

Amélioration continue

Veille réglementaire

INCO