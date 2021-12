Virginie RASCLE

Ergonome - 11 ans d'expérience



Interventions en prévention des risques professionnels :

- Evaluation et prévention des Troubles Musculo Squelettiques, diagnostic et co-constrcution de plans d'actions techniques et organisationnelles

- Evaluation et prévention des Risques Psychosociaux, accompagnement sur la mise en oeuvre des plans d'actions

- Prévention de la Pénibilité au travail



Etudes ergonomiques pour aménagement de postes de salariés en situation de handicap et/ou avec restrictions d'aptitudes



Conduites de projets en santé au travail par risques professionnels et/ou par branches d'activité



Conduites de projets architecturaux (déménagement, extension, modification d'implantation)



Conception et animation de formations auprès des professionnels de santé au travail (médecins du travail, IDEST, IPRP) et des entreprises (salariés, managers, CHSCT)



Mes compétences :

conduite de projet

ergonomie

prévention des risques

risques psychosociaux

santé au travail

Enseignement