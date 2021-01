Virginie RUEL (CHABAL)

Titulaire d'un Master 2 dans le domaine du commerce (marketing / management / gestion), dont 3 ans ont été réalisés en alternance, j'ai occupé pendant 10 ans des postes à responsabilités...

Depuis 4 ans maintenant, je me suis reconvertie dans l'enseignement et la formation continue, afin de transmettre mes compétences et expériences aux élèves et alternants dont j'ai la charge, de la seconde à Bac+3.

En parallèle, je suis à mon compte, afin d'intervenir en entreprise en tant que formatrice auprès de stagiaires, sur des formations intra ou inter, allant de 7h à 21h, et ce dans plusieurs domaines en lien avec mon profil...