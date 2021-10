Virginie SEILLER

Graphiste de formation, et voyageuse, je parcours le monde, et particulièrement le continent asiatique depuis plus de vingt ans.

J'ai vécu et travaillé à Hong Kong, où j'ai développé un studio de création graphique au sein d'une société franco-chinoise, ainsi qu'au Ladakh, région du Jammu & Cachemire, Nord de l'Inde, où j'ai participé à plusieurs projets artistiques (graphisme, photo et vidéo), au sein d'un centre culturel d’art contemporain local qui expose de jeunes peintres et sculpteurs locaux à Leh, capitale du Ladakh.

Mes multiples voyages au long cours m’ont naturellement amenée à me tourner vers la photographie de terrain et la réalisation de documentaires.

J'y utilise ma culture graphique et artistique, ma connaissance des pays que j'ai pu traverser, et les différentes rencontres qui ont marqué mon parcours et enrichi mon expérience.



Mes compétences :

Mise en page

Logos

Design graphique

Édition

Adobe Creative Suite

Presse

Créativité