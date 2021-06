Virginie TIENNOT

Actuellement Responsable opérationnelle, je suis dynamique, fiable, passionée, et j'aime le challenge.

J'apprends chaque jour à développer mon sens des priorités et de la réactivité.

Je suis professionnelle, et reconnue par mon équipe.

Ouverte et dotée d'un bon sens du relationnel, j'acquière également des competences en management, notamment développer mon leadership.



Expérience d'encadrement d'équipe en cours d'acquisition.



TBM1 : du 28 mai au 2 juin2017, liste du doyen



Mes compétences :

PSC1

Adaptabilité

Travail en équipe

Dynamisme

Sens du contact

Coaching

Leadership

SirXP