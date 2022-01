Virginie TOUSSAINT

Professionnellement à un carrefour, j'accueille toutes opportunités, surtout en développement territorial rural, journalisme positif, agriculture et biodiversité, conseil en communication responsable pour les structures de l'ESS et/ou engagées dans le développement durable et la RSE, prospective.



Ma formation (médiation, communication, patrimoine, histoire) comme mes expériences (associatif, services publics des transports, de la culture et de l'éducation) sont éclectiques, preuves de mon insatiable curiosité, d'une culture générale solide, de mes envies d'innovation dans des domaines riches en valeurs de transition écologique.



Engagée, je suis bénévole active au sein d'une association de protection de la nature et conseillère municipale de mon village.



Mes compétences :

Médiation

Communication

Développement durable

Environnement

Culture

Microsoft Office Excel, Word, Powerpoint

Plan de communication

Communication interne

Communication externe

Communication institutionnelle

Stratégie de communication

Mise en page

Web 2.0

Biodiversité

Rédaction

Logiciel libre