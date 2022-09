Je suis Thérapeute somato émotionnel, diplômée de l'Institut des Thérapies Somato Emotionnelles, et Sophrologue certifiée au titre RNCP reconnu par l'État. J'exerce en Gironde, à Saint Vivien de Médoc près de Soulac sur mer.



La thérapie somato-émotionnelle et la sophrologie sont des méthodes psychocorporelles qui permettent de libérer les blocages physiques, énergétiques et émotionnels, de se reconnecter à ses ressentis corporels, de prendre conscience de ses propres capacités et ressources positives pour ainsi harmoniser et rééquilibrer son corps, ses pensées et ses émotions.



J'accompagne mes clients avec une pratique adaptative et créative pour les aider à identifier leurs besoins, développer leurs capacités, activer leurs ressources et leur permettre d'être autonome dans la conquête de l'harmonie corps-esprit-émotions.



Je partage également de podcast sur différents supports comme Youtube, Deezer, Spotify... et sur mon site https://www.virginie-videix.fr .