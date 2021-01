Virginie VIRGINIE POIRIER (POIRIER)

Titulaire d’un master en Ressources Humaines, je suis devenue, après dix années dans le management des Ressources Humaines, une véritable généraliste de la fonction. Au sein de PME, mais aussi de grandes entreprises, j’ai assuré une gestion RH de proximité en apportant appui et conseil RH aux responsables hiérarchiques dans le management quotidien de leurs équipes et à la Direction dans sa prise de décision, en vue de contribuer à la mise en oeuvre du projet d'entreprise, en s'adaptant constamment au cadre légal, conventionnel et environnemental.



J'ai développé une expérience professionnelle basée sur la flexibilité et le challenge notamment pour accompagner les organisations dans des contextes sensibles de réorganisation. J'ai acquis de solides compétences dans le pilotage et la supervision de l’administration du personnel, le développement des compétences des salariés (évaluation, formation, mobilité), la politique de rémunérations mais aussi dans l’animation des instances représentatives du personnel.



Mes compétences :

Pack office

Management

Qualité

Recrutement

Formation

Relations sociales

Stratégie RH

Communication interne

GPEC

Négociation

RH Business partner