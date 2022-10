Vladimir VLADIMIR MAX (MAX)

Vladimir Max est chroniqueur pour la page culture du journal Toulousain- l'hebdo des Toulousains le petit journal

De 1994 à 2007 il a été au développement d'artistes pour le Studio Polygone de Toulouse aux côtés de Francis Delmas et Bruno Mylonas ainsi que pour Pomme Music avec Romain Albertini pour France 3 Toulouse avec Tiziana Cramérotie pour Expand Images avec Fred Valencak pour Emi avec Isabelle Theard pour Magic TV avec Philippe Marsizi pour Polygram avec Nadine Tiano pour Tilt Poduction avec Marie France Prière et pour Disques Office avec Pierre andré crauzac.



Depuis 2008 il est journaliste culturel pour la page culture de L'hebdo des toulousains un groupe de presse écrite implanté dans 11 départements du Sud-Ouest de la France et comptant 12 éditions (Ariège, Aude, Aveyron, Comminges, Gers, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, Toulouse - Lauragais et Tarn-et-Garonne) et 2240 points de vente.