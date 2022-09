Vonjy Lalaina RAVELOJAONA

J'exerce le métier de rédacteur web depuis 2012. Au départ, je travaillais comme rédacteur dans des entreprises. Cela m'a permis d'augmenter mes connaissances et mes compétences. Après des années de service dans des entreprises, j'ai décidé de me lancer dans le monde du freelancing, rédaction web à domicile. Tout s'est bien passé, j'ai obtenu des clients étrangers, depuis la France, la Tunisie, le Canada... Les commandes de texte ne cessent d'augmenter. J'ai alors créé ma propre équipe en 2016 dans le but de satisfaire les besoins réguliers d'articles de qualité de mes clients. Aujourd'hui, je dispose d'une équipe de 10 rédacteurs expérimentés pour la réalisation de mes nombreuses commandes.



Je propose des services sur mesure, adaptés à vos besoins et à vos moyens. N'hésitez pas à me contacter pour la réalisation de vos projets de rédaction. Pour mes tarifs, on peut très bien en discuter.



Mes compétences :

Informatique

Rédaction web

Electricité

Electronique

Traduction anglais français

Dactylographie