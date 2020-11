Voyage Vietnam

QUY CUONG NGO - Organisateur des voyage au Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie, Chine



Diplômé de l’université de Langues Etrangères de Hanoi et de l’école de gestion du commerce de Hanoi, Une expérience de 10 ans dans l’industrie du tourisme dont 7 ans comme guide francophone sur tous les chemins de l’Indochine ( Vietnam, Laos, cambodge), et depuis 2008 comme organisateur des circuits en Indochine .



Cuong est une des trois premières personnes qui ont découvert le village de Lolos noirs ou on a tourné l’émission “ Lolos noirs” presenté sur la télévision de la chaine France 2.

Cuong s'occupe maintenant chez Agenda Tour Vietnam de la conception des circuits, du contenu du Site Internet, des relations extérieures de l'Agence…et un contact privilegié des professionels du tourisme....

