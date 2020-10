Wadii HAOUD

Un profil prêt à rencontrer toute sorte de défi professionnel pour atteindre des objectifs clairement précis .

-Presque 8 ans d’expérience en service à la clientèle dont 6 ans en Supervision.

-Capacité à saisir et analyser rapidement les besoins du client donneur d’ordre et client final.

-Aisance à travailler en équipe

-Bon sens de l’organisation et d’analyse

-Courtoisie et sens de la communication

-Intègre, efficace et positif.



Les principales tâches de toutes mes expériences m’ ont permis de relever divers challenges vu la diversité des projets à piloter et la richesse des problématiques à résoudre au quotidien. Mon expérience Franco-américaine m’a aidé d’être plus précis dans mes solutions, prudent dans mes décisions,et surtout persévérant devant les obstacles pour respecter mes objectifs quantitatifs et qualitatifs.





Ainsi, je m’occupe du :

-recrutement et la formation des équipes intervenant sur le projet.

-La gestion qualitative de l’activité commerciale en s’alignant sur des critéres certifiées AFNOR. NF : Normes Françaises]



Mes compétences :

Optique

Qualité

Management

Gestion de projet

Communication