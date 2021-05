Wafa BELGACEM

Je suis architecte diplômée de lécole nationale darchitecture et durbanisme de Tunis), inscrite dans lordre des architectes tunisiens depuis Juin 2012, et dotée dune expérience professionnelle de plus de cinq ans en tant que gérante dans mon propre bureau darchitecture, et de trois ans en tant quarchitecte à la direction générale de bâtiments et de léquipement au ministère de léducation à Tunis (mon poste actuel).

je suis actuellement résidente en Tunisie, je ne peux hésiter à être ouverte pour toute nouvelle occasion qui puisse me donner un plus dans ma carrière même à létranger.