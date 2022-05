Waheb AMROUN

Après avoir passé quelques années à l'Ecole des Beaux Arts d'Alger, j'ai traversé un long parcours professionnelle et artistique :

- graphiste-illustrateur (illustrations de livres pour enfants, logos pour sociétés,... avant "l'ère informatique")

- décoration murale : stucco, trompe-l'oeil, patines,faux bois & marbre, enduit à la chaux,... (préparant moi-même les produits décoratifs, patines et teintes selon méthode traditionnelle & contemporaine)

- meubles peints & boiseries (dorure, motifs divers - style oriental, baroque, contemporain,....)

- peinture artistique sur toile & panneaux (huile, acrylique) - aquarelle



J'ai travaillé plusieurs années sur la Côte d'Azur ainsi qu'en Corse. Par la suite, j'ai vécu et travaillé dans le Lot pendant 4 ans où j'avais mon entreprise de peinture décorative.



Installé désormais en Ardèche, j'ai créé mon atelier BELART'DECO m'orientant davantage vers le meuble peint et la création d'objets de décoration (panneaux décoratifs, pieds de lampe, miroirs, paravents,...).



Je maitrise un savoir-faire traditionnel : caséine, oeuf, dorure, chaux, pigments naturels,...



J'aimerais pouvoir échanger avec des fournisseurs, antiquaires/brocanteurs, architectes, décorateurs, artisans d'art, galeries, boutiques,.... ainsi qu'avec des particuliers intéressés par le "relooking" de leurs intérieurs et/ou du mobilier !



Je m'adapte à votre demande - capable de réaliser différents styles, toutes tendances...



Ayant exercé comme graphiste-illustrateur, j'accepterai bien volontiers des commandes pour création de logos, illustrations de livres pour enfants, etc...



Je suis prêt à étudier toutes suggestions, propositions et demandes sérieuses !



ALORS .... N'HESITEZ PAS A ME CONTACTER !!!







Mes compétences :

Peinture

Illustration

Peinture et decoration d'interieur