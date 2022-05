Wahid AZZAOUI

Certifications :

- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) - 70-448 :Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance

- Microsoft Certified IT Professional(MCITP) - 70-452 : Microsoft SQL Server 2008, Designing a Business Intelligence Infrastructure

- Microsoft Certified Professional (MCPS) - 70-461 : Querying Microsoft SQL Server 2012

- Certified ScrumMaster (CSM) : Scrum Alliance



Mes compétences :

Shell Unix

SQL Server

Oracle

SPAD

SAS

BUSSINES OBJECT

QlickView

SSRS

MySQL

J2EE

RedHat Linux

MDX

Agile Development

VB .NET

CRM

T-SQL

C

SSIS

LINUX

SSAS

PL/SQL

ETL

Comptabilité

Power View

Power Pivot

Team Foundation Server

Data Quality

EIM

Certified ScrumMaster (CSM)

BI self-service

Microsoft SharePoint

Informatica

WorkFlow Fundation