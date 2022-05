Wahida DAKHLI

Bonjour, je suis actuellement en formation "d'attaché commercial" et dans ce cadre là, je dois effectuer une période de stage du 08/06/2015 au 10/08/2015 Pour pouvoir mettre en oeuvre mes compétences acquises durant ce cursus, c'est à dire: mettre en place un fichier client, faire des calculs commerciaux, marketing, aller sur le terrain etc...Amoureuse de la terre j'ai choisi le secteur du vin et des produits du terroir. Une expérience que j'ai hâte de découvrir et de partager afin de pouvoir mettre mon savoir être et mon savoir vivre à contribution.