Walid BELBECHE

Madame, Monsieur,



Titulaire de diverses certifications en développement web, et ayant suivi une formation de niveau lll (Bac +2) Access Code school à Dijon,je me permets de candidater pour un éventuel poste en alternance au sein de votre entreprise pour une formation de niveau 6 Symfony POO.



Mon parcours, complété par ma passion pour internet et l’informatique, m’a permis d’acquérir les connaissances techniques et pratiques indispensables à l’exercice de ce métier. Maîtrisant différents langages informatiques (HTML5 , CSS3 , PHP , JavaScript , MySql , AJAX ... ).



Doté d’un bon sens relationnel et commercial, je dispose des qualités d’organisation pour coordonner la réalisation d’un projet.

Cela serait un honneur pour moi de mettre mes compétences, mon expérience et mes capacités au service d’une société comme la vôtre.



Je me tiens à votre disposition, pour des renseignements complémentaires sur mon parcours et mes motivations à vous rejoindre.



D’avance, je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ma demande, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Logiciel de gestion client ,Outils bureautiques, T