Walid BENTABET

Je me nomme Bentabet Walid, Architecte depuis Neuf ans, je souhaite aujourd'hui faire évoluer ma carrière en abordant des projets plus vastes.

Je souhaiterais, étendre mes connaissances et compléter ma formation au sein d’un organisme qui conçoit et réalise les projets, parmi des gens compétents.

Ce qui accentue ma motivation, c’est de diversifier l’horizon de ma formation.

Les réalisations architecturales énumérées dans mon CV et le port-folio ci-joint témoignent de ma capacité à m’adapter à des projets de taille moyenne, mais très divers. Travailler au sein d’une structure plus importante permettrait de répondre à mon désir d’évolution, tout en vous assurant les services d’un collaborateur efficace et motivé.

Désireux de mettre en œuvre l'ensemble de mes connaissances dans une équipe dynamique, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations que j'aurais plaisir à vous exposer au cours d'un entretien.

Dans l’espoir d’une association prochaine et fructueuse avec vous, je vous adresse, Mesdames et Monsieur les recruteurs, mes cordiales salutations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Archicad

Adobe Photoshop

3D Studio Max

Artlantis

Revit architecture

Inkscape

AudioScore Lite Mic-to-Score

Sibelius

3D Home Architect Design Suite Deluxe