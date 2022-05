Walid BOURKACHE

Je travaille comme Monteur et Réalisateur-plateau depuis 9 ans J’ai pu ainsi ces dernières années réaliser et monter plusieurs, (émission, reportage, pub) participer au montage de documentaires moyen et long-métrages, travailler au sein de plusieurs chaînes de télévision,

Au fur et à mesure des années, j’ai développé de nouvelles compétences, en étendant mon champ d’action de l’écriture du scénario à la post-production (montage son et image, effets spéciaux et étalonnage) en passant par le tournage.

Je suis toujours en quête de personnages forts pour créer des images narrativement puissantes. J’accorde la plus grande importance à l’environnement sonore de mes créations, du choix minutieux des musiques à la précision du sound design. Des années d’expérience en montage et en compositing, et plus globalement en post-production, m’amènent à penser ces étapes finales dès la genèse de mes projets et à savoir planifier en amont la mise en place d’effets et surtout les raccords. Cela ne m’empêche cependant pas de rester attentif aux imprévus du tournage, qui savent régulièrement et intuitivement trouver leur place dans mes réalisations.



Mes compétences :

Infographiste 2d

Monteur vidéo

Réalisation

Opirateur de prise de vue

TriCaster