Walid DJAID

Notre monde est en pleine mutation et cela s'accélère encore avec les autoroutes de l'information et le phénomène de la mondialisation.

Les données de marketing se périment plus vite que par le passé : le comportement des consommateurs évolue rapidement, les principes de commercialisation et de distribution sont eux aussi en pleine évolution. Une telle période de changements et de remises en cause se révèle propice aux opportunités pour qui veut les détecter et les saisir.



Notre monde change vite et sans répit. Pour en saisir les opportunités encore faut-il rester en prise avec lui. Cela nécessite une disponibilité intellectuelle importante pour s'informer, analyser et comprendre ce qui se passe, anticiper, voire prédire certaines évolutions.

Etre curieux de tout pour détecter les opportunités !



Savoir déceler des opportunités suppose enfin d'accepter les apports venant de l'extérieur, les savoir-faire ou pratiques différentes.

Avoir une grande ouverture d'esprit c'est rester attentif aux façons de voir et de vivre des autres, surtout s'ils ne sont pas dans notre "cercle de sensibilité".



La bonne connaissance d'un métier alliée aux dispositions d'esprit déjà évoquées doivent inciter à rechercher dans sa filière (en amont comme en aval par rapport au poste que l'on y occupe) de nouvelles propositions de services ou de produits ou aussi avec les autres partenaires de l'entreprise peut amener à imaginer des solutions ou des améliorations permettant de répondre à des insatisfactions, des dysfonctionnements ou des besoins repérés.



C'est avec ces idées en tête je me suis retrouvée à chercher des opportunités où je pourrais mettre en pratique mes connaissances dans la Construction , l’Exploitation et la Maintenance de Réseau Très Haut Débit .



Mes compétences :

Gestion de projet

Pragmatique

Responsable

Expert Fibre Optique

Relation Client