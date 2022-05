Walid HAMMEL

Expérience dans plusieurs domaines, comme les systèmes pour la gestion intelligente des réseaux de transport d’énergie et l'ingénierie des Systèmes Embarqués (Software/Hardware).

Participation à la gestion et conduite de projet technique, le développement et la conception, une vaste expérience dans des projets axés sur l'équipe, excellente initiative, motivé, créatif et énergique.

Mots-clefs: Automatique, Informatique Industrielle, Energie, Supervision et Auscultation Réseaux HTA.



Mes compétences :

Électronique numérique

Électronique analogique

C + +

Systèmes embarqués informatique et électronique

Matlab/Simulink

Matlab