Walid HICHRI

Je suis ingenieur jeune diplomé de l'ENIT, classe terminale, filière génie industriel . j'ai acquis une expérience professionnelle au cours de mes stages qui m'ont permis de développer mon sens des contacts, de l'organisation et des responsabilités.Je suis en train de chercher un emploi dans un des domaines suivantes:

-gestion de production

-maintenance industriel

-qualité

-Logistique

-sécurité de fonctionnement et contrôle et fiabilité....

-Ordonnancement



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion des flux

Maintenance

Maintenance industriel

Optimisation

Production