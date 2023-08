Wassila WASSILA (GUEALIA)

Titulaire d'une mastère spécialisé en Management Stratégie et Finance des organisations de KEDGE BS, j'ai présenté un mémoire intitulé « Comment optimiser laccompagnement des salariés lors du parcours dintégration ».

J'ai une capacité d'adaptation qui m'a permis d'occuper les fonctions de chargée de recrutement, éducatrice, commerciale, auditrice et assistante de programme. J'ai une appétence pour la communication.

Rigoureuse, proactive et méthodique, j'aime améliorer les pratiques.

A la recherche d'un poste de chef de projet, je souhaite avant tout m'investir dans une entreprise qui partage mes valeurs.

C'est avec plaisir que je vous rencontrerai pour vous exposer mon projet professionnel et vous montrer ma motivation.