Wiem TEMANI

Je me présente : Temani Wiem ingénieur en chimie analytique et instrumentation, diplômée de la Faculté de Science de Tunis.

J'ai une expérience de huit mois au sein d'un laboratoire cosmétique et un an dans une société de production des détergents et cosmétique,

Pendant mes études universitaires j’ai accru une formation satisfaisante concernant les techniques d’analyse chimique (telles que la chromatographie, HPLC, la Spectrométrie d’émission et d’absorption, la spectroscopie moléculaire, analyse par RMN, analyse par diffraction X, UV…), chimie pharmaceutique, analyse et traitements des eaux et chimie organique et inorganique …

La troisième année du cycle d’ingénieur a complété ces acquis par un apprentissage du domaine de la qualité (ISO 9001, ISO 17025, normes et contrôle qualité, évaluation de l’incertitude des méthodes et validation des méthodes d’analyse).

Je recherche activement un emploi d'une ingénieur chimiste en formulation cosmétique (Recherche et développement/ assurance qualité/ analyses physico-chimique...)



Mes compétences :

Pascal

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

ISO 900X Standard

HPLC

Détergent

Formulation cosmétique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Certification ISO 9000

Iso 17025

Norme ISO 9001