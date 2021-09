Wilfried AGATY

Bonjour,

Je suis fort de plus de 20 ans dexpérience dans le milieu de l'Automobile (PL, VL, VUL,...). J' ai exercé des métiers qui me donnent une expertise dans la distribution pièces et services. Chez des distributeurs comme chez des constructeurs. Je suis titulaire d'un diplôme dingénieur en maintenance industrielle.

J'ai habité dans différents secteurs de la France: Alsace, Lorraine, Bretagne, Rhône, Paca.

J'exerce mon savoir-faire dans toute la France et au Luxembourg. Le cadre de mon métier actuel m'autorise à rencontrer des personnes de différents horizons.

Dans le cadre de mes fonctions, je commerciale un DMS Atelier. L'installation et la formation sont réalisés par mes soins. Je coache aussi pour la réorganisation des entités.



Cordialement



WA