Wilhem MELANGE

Développer le chiffre d'affaire sur les réseaux d' agences de Voyages Corporate(American Express,Carlson Wagonlit Travel...)

Mise en place d'une stratégie commerciale sur les réseaux agence de Voyage

Piloter l'animation de ces réseaux

Mise en Place de Challenges,Fam Trip et Eductour

Mise en place d un plan d action pour les réseaux non référencés corporate et loisir

Visite de l' ensemble des réseaux sur le périmètre France

Animation en binome avec mon assistante commerciale par emailing,campagne telephonique,...

Reporting hebdomadaire

Suivi et analyse statistique



Mes compétences :

grands comptes

commercial

Négociation

Vente