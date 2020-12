Willène AGAPIT

Périmètre de recrutement : Profils IT (juniors/confirmés/séniors), métiers de l'Infrastructure - Secteurs d'activités : Secteur Public, Banque, Energie.



Sourcing/Recrutement :

Identification/définition du besoin avec les Ressources Managers et Commerciaux,

Gestion complète du processus de recrutement (sourcing jobboards et réseaux sociaux, rédaction/diffusion des annonces, entretiens, décisions d'embauche, signatures et intégrations).



Intégration :

Suivi de l'intégration du collaborateur durant ses premiers mois au sein d'Open (visites chez le client, échanges téléphoniques réguliers et points de suivi)

Organisation et animation des sessions Welcome hebdomadaires (5/15 collaborateurs) et d'Intégration mensuelles (25/30 collaborateurs).



Relations Écoles :

Participation aux speed-meeting

Recrutement d'alternants

Suivi pédagogique



Communication :

Organisation et animation de soirées recrutement