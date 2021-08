William ARBOGAST (EN RECHERCHE ACTIVE )

Fort de mon expérience de plus de 25 ans comme Responsable opérationnel en restauration collective et commerciale, jai été amené, tout au long de ma carrière, à endosser diverses responsabilités et jai une expérience professionnelle variée.

Sachant gérer priorités, stress et rythme de travail, jaime coordonner les différents intervenants pour une prestation réussie et qualitative. A lécoute et attentif aux besoins, je suis force de proposition et dinitiative, dans le respect des budgets alloués. La qualité du service offert et la satisfaction de mes clients sont pour moi essentielles et me motivent tout particulièrement.

Garant de lapplication de la politique dentreprise, jai ainsi pu assurer la gestion financière, son développement et le suivi opérationnel de plusieurs établissements.



Mes compétences :

Management

Gestion budgétaire

Gestion des stocks

Gestion

Restauration collective

Restauration

Restauration commerciale