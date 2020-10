Adaptabilité, réactivité, esprit d'équipe, rigueur.

Après 13 années passé au seins de l'armée de l'air, j'ai acquis la

Capacité à travailler dans un environnement opérationnel et

Réactif.

Ma curiosité et ma soif d'apprendre me pousse à relever de

Nouveaux défis et ainsi mettre en pratique mes qualités

Acquises au seins de l'institution.