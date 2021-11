Ingénieur d’études et de développement junior chez ALTI une société de Tata Consultancy Services.



Mes compétences :

Java

Microsoft C-SHARP

C++

XHTML

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle

OpenGL

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

IBM OS/2

GNU

CentOS

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Apple MacOS

Ada