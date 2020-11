William MADELIN

Ayant obtenu mon Master 1 Responsable Qualité Sécurité Sûreté Environnement au sein de l’École Supérieure de la Chambre de Commerce et d’Industrie, je poursuis mes études avec le master 2 administration des entreprises. Il a pour objectif de former des professionnels, autant gestionnaire financier que manager. Ce MAE me donne l’opportunité d’une spécialisation management QSE intégré. Donc pour cette année, une mission axée sur la Sécurité : EvRP.



Mes compétences :

Persévérance

Travail en équipe

Adaptabilité

Gestion de projet

Esprit d'analyse et de synthèse

Résolution de problèmes