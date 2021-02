Responsable d'agence dans une société spécialisée dans les services à la personne haut-de-gamme en Nouvelle-Aquitaine, je supervise et coordonne l'activité du centre de profit dans ses dimensions techniques, commerciales, sociales et financières, selon la réglementation en vigueur, les règles de sécurité et dans un objectif rentabilité, de qualité (service, coût, délais) et de satisfaction des bénéficiaires et des clients.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos enjeux ou vos problématiques, nous sommes à votre disposition

A bientôt.



William MORSLI