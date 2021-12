Wladimir MAKSIMOVIC

Après plusieurs années passées sur le terrain comme chef des ventes sud ouest dans le multimedia et une solide expérience dans le milieu de la nutrition sportive, j'avais à coeur de trouver une activité dans cette branche. J'ai eu l'opportunité de prendre un poste de directeur régional pour la marque Biotech USA France jusqu'en Août 2016 .En Septembre 2016 j'ai créé avec l'ancien Stadiste David Gérard l' enseigne Myfitness pour distribuer notre propre gamme de produit sportif. Toute notre gamme est labellisée sport-protect et fabriquée en région Occitanie en collaboration avec des médecins du sport, des nutritionnistes et des athlètes de haut niveau comme Samir Ziani (3 fois champion de d'Europe) EBU des super-plume.

En 2019 la société a été dissoute