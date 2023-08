Wolfgang KÖLTZE (KOLTZE)

Expérience professionnelle en tant quanalyste des systèmes, gestionnaire dinformation, contrôleur de projets, gestionnaire de projet, concepteur de base de données, développeur de logiciels, physicien, chercheur



Spécialiste du projet avec de nombreuses années dexpérience et des antécédents démontrables dans les industries liées aux TIC: Services informatiques, services de communication (par exemple, télécommunications mobiles), logiciels et services, systèmes dinformation, gestion de projets, recherche et éducation, services publics, lasers industriels, pharmacie.



Le collègue avec une approche pratique simple est capable de converser, de convaincre, dintégrer, datténuer, dinspirer et de prendre des initiatives dans des entreprises rapides. La tendance aux risques est prudente et prudente, et lexpérience démontrée montre une préférence pour lattention et est clairement axée sur les résultats.



Compétences ESCO:

gérer le projet TIC· identifier les besoins des clients· gérer le processus de demande de modification des TIC· fournir une documentation à lutilisateur· créer des spécifications du projet· analyser le système des TIC· développer le cycle de vie des systèmes· tenir des registres des tâches· gérer les changements dans le système informatique· les bibliothèques de composants logiciels· fournir des conseils en matière de TIC· vérifier les spécifications formelles des TIC· résoudre les problèmes du système des TIC· les modèles de qualité des processus TIC· définir les exigences techniques· Gestion de projets agiles· analyser les spécifications logicielles· gérer les contrats· interagir avec les utilisateurs· Intégration des systèmes informatiques· suivre les dernières solutions de systèmes dinformation· méthodologies de gestion de projets TIC· Exigences juridiques des produits TIC· techniques de présentation visuelle· législation sur le droit dauteur· Médias sociaux et la loi· identification des besoins des utilisateurs