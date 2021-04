Wulfran JAMILLOUX

Mes dernières expériences m’ont permis de développer et piloter des activités dans le secteur des télécommunications et Relation Client; dans de grands groupes reconnus pour leurs résultats tels qu’Outremer Telecom et Mediaserv, Canal+ Group.



Après avoir exercé des responsabilités opérationnelles, j’ai fondé la société Mediacall, centre de contacts. J'’en occupe depuis 6 ans les fonctions de directeur général.



Mediacall a rejoint le groupe CANAL+ en février 2014, suite au rachat de sa société mère Mediaserv, opérateur télécom et fournisseur d'accès.

Les équipes de Mediacall interviennent désormais pour le compte de CANAL+ et Mediaserv sur tous les départements et régions d'outremer Français.











Mes compétences :

Ressources humaines

Centre d'appel

Management

Outsourcing

Informatique

Télécommunications

Voix sur IP

Gestion de projet

Internet

Télémarketing

Business Process Outsourcing

ADSL