Xavier ANGLES

Grand voyageur, j'ai passé 10 ans de mon enfance en Algérie (Tizi-ouzou), puis après un retour en France et des études à la fac de Grenoble, j'ai fais mes valises pour l'Afrique noire (encore 10 ans).

Retour en France métropole en 1994 et départ pour la Réunion en 1998 où je suis installé depuis 17 ans dans la finance et l'immobilier.

CIF et Agent immobilier spécialisé, nous officions aussi sur les problématiques bancaires et le contentieux.

Notre clientèle, fidèle, attend de nous le meilleur: c'est pourquoi nous sommes très sélectifs sur les produits notamment en meublé et à l'étranger.



Mes compétences :

Défiscalisation

Immobilier

Investissement

LMNP