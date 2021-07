Xavier AUDY (XAVIER AUDY)

Administration de comptes AD & LDAP, ressources et groupes

Contrôle des applications métiers, processus liés, bases de données, scripts et chaînes dexploitation

Sassurer que celles-ci soient bien démarrées ou terminées

Contrôle et surveillance de létat des serveurs et services associés

Mise en place d'espace de nom DFS et volumétrie despace disque

Suivi et reprise des traitements automatisés via ordonnanceur (jobs et jobset)

Création de ressources

Attribution de droit et partage

Modification des mots de passe

Prise en charge et résolution des incidents système de niveau 1 et 2 (ITASM)

Gestion des anomalies

Collaboration avec les équipes fonctionnelles et de Développement

Suivi et rédaction de documentations techniques