Xavier CHABERT

Vous êtes chef d'entreprise, responsable de filiale, directeur commercial et vous souhaitez :

Développer votre CA, optimiser vos marges, accélérer votre croissance

Déléguer la gestion de vos grands comptes à un expert commercial



De façon opérationnelle, je m'engage pour :

Sécuriser vos revenus avec vos comptes stratégiques.

Organiser, coordonner, motiver vos forces de vente.

Mettre en place des outils et méthodes pour optimiser votre performance commerciale



Expert reconnu, formé aux meilleures techniques de vente et de management en B to B et B to C chez :

XEROX , RECKITT BENCKISER

Les groupes CONCEPT, SAGE, INFOR et éditeurs spécialisés Software, conseil et Services.

Des Start Up / Scale up domaines Digital et Mobility, ERP, Risk et compliance, QHSE.



Avec un Focus clients et résultats, lors de mes dernières missions, j'ai implanté une filiale en France d'1 ESN internationale, sécurisé le développement commercial d'une société spécialisée QHSE pour des clients industries, audité une équipe commerciale en B to C pour booster son développement.



Opérationnel sur des marchés techniques, innovants à forte valeur ajoutée, rencontrons pour parler de vos projets.

Disponible au 06 85 20 69 12 ou par mail xchabert@yahoo.fr



business développer # ERP # manager de transition # QHSE # transformation digital #