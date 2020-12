Xavier COUILBAUD

GENERALI assurance joue un rôle pro actif et déterminant dans l'amélioration par l'assurance de la vie des gens.



Je suis fier de faire partie d'un groupe mondial qui développe des relations fortes, responsables et durables dans les marchés ou il opère.



J'établis un contrat durable et de confiance réciproque avec mes clients et mes partenaires.

Mon travail est tourné vers l'amélioration de la vie de mes clients. Je m'engage avec rigueur et intégrité à être à la hauteur de cette promesse et à faire la différence avec une relation qui s'inscrit dans la durée.



Notre objectif et de concevoir une combinaison optimale de protection, de conseils et de services



Mes compétences :

Assurance Vie

Conseil

Développement commercial

Assurance

Vente

Marketing

Management

Fiable

Rigoureux

Organisé