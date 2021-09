Xavier COÛTEAUX

Bonjour,



A la fois exigeant, créatif, passionné et assoiffé d'expériences nouvelles, mon parcours est à l'image de cette volonté permanente d'enrichissement personnel et professionnel, de complémentarité et d'épanouissement!



Cet esprit de challenges m'a conduit vers plusieurs expériences, plus récemment au sein d'un fournisseur de nouvelles technologies dans la grande distribution.

J'ai ainsi pu aiguiser mon esprit réactif et commercial tout en ayant la possibilité de mettre en pratique ma forte capacité à créer du lien, dénominateur commun de ces expériences.



J'ai donc eu la formidable opportunité d'intégrer il y a + de 7ans la société STORE ELECTRONIC SYSTEMS, leader mondial sur le marché des étiquettes électroniques de gondole, en tant que cadre commercial régional et participer à sa croissance exponentielle, tant en CA qu'en innovations.

J'ai pu constituer un solide réseau parmi les décideurs de la grande distribution chez les indépendants. (Leclerc, Intermarché, Système U..etc), étant en lien direct lors de mes négociations commerciales avec la direction générale de ces entités sur 18 départements.

SES réalisait fin 2014 un CA de 81 Millions d'€, ayant à ma charge la réalisation d'environ 7% de ce CA sur ma seule région.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge professionnel sur la région Bordelaise, je reste ainsi à l'écoute d'opportunités me permettant à la fois d'enrichir mon parcours et de partager mon expérience.



Si vous désirez entrer en contact direct =

e-mail : couteaux.xavier@gmail.com



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Publicité

Vente

Business development

Microsoft Outlook

Microsoft Office