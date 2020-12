Xavier HALLIGON

Après 12 ans de vie professionnelle en tant que salarié, j'ai décidé de quitter le confort de ce statut et de créer ma propre entreprise de conseil et formation.

Fort d'une expérience acquise dans différentes structures, et appuyé par de nombreux clients, je me suis lancé en 2007.

Aujourd'hui, l'équipe que je dirige me permet de répondre aux diverses demandes des clients, et la création en 2008 d'une deuxième structure de formation est venue conforter les possibilités de réponses dans des domaines très variés.

En 2011, la création d'une troisième structure est venue renforcer les capacités pour répondre à un domaine de spécialité pointu en formation de formateurs.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Formateur

Conseil

Secourisme

Communication

Consultant

Audit

Gestion de projet

Management

Formation

Formateur SST

Comptabilité