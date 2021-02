Xavier JAROSSAY

J'ai fait mes débuts dans le réseau pharmacie avant de rejoindre le secteur de la beauté en institut, avec la marque Jean dEstrées. Une belle histoire de 16 ans dont 10 à la Direction France de Jean d'Estrées et en parralèle, 5 ans en charge de deux autres marques du groupe présentes en réseau Coiffure/Instituts.

Profitant de cette expérience et pris par le virus d'entreprendre, j'ai lancé début 2009 à Angers sous l'enseigne EPIL NATURE, un concept novateur dInstitut de beauté Ecologique et Accessible.

Avec 2000 clients dès la 1ère année, le concept fut validé. Depuis notre réseau s'étend en Pays de Loire à Angers, Cholet, Le Mans, Nantes (en cours)...



Mes compétences :

Cosmétiques

Institut de beauté