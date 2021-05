Xavier LAGRANGE

VALORISEZ VOS COLLABORATEURS EN LEURS OFFRANT L'EXCELLENCE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE !

Head of Open Enrolment Programs and Business Development

18 ans d'expérience au service de l'Executive Education dans le conseil et l'accompagnement des Talents.

Webtrotteur, passionné d' #ExecEd #DigitalTransformation #SocialMedia #Stratégy #Branding #Curation #socialselling #digitalmarketing & #CommunityManagement #coaching .



Ma mission : conseiller, orienter et faire vivre une expérience unique à nos participants .



Mes passions : les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, digital transformation, les voyages.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information concernant notre offre de formation et la manière par laquelle nous pouvons vous aider :

lagrange@hec-crc.fr tél : 01.39.56.76.87 port : 06.34.38.28.44.

Follow me on twitter: @LAGRANGE_Xavier

Follow me on Linkedin : https://www.linkedin.com/in/lagrangexavier/



Mes compétences :

Formation professionnelle

Formation négociation

Formation coaching

Formation continue

Executive Education

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client

Marketing

Gestion de projet