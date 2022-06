Xavier LE CALVE

J'ai grandi près de la base dessai en vol de Brétigny sur Orge. Cest ainsi que je me suis très tôt intéressé à laviation.

Jai découvert le pilotage et jai vite pris goût à la voltige.

Jai fait des recherches historiques sur le fonds photographique « Les Ailes du Passé » qui se compose de photos inédites sur le thème de l'aviation, avec des aviateurs célèbres, ou anonymes que jai mis en valeur au travers dexpositions, en particulier à loccasion du centenaire de lAéroclub de France.

Ce véritable trésor composé de photos historiques fait partie du patrimoine aéronautique.



Quelques années plus tard, jai réalisé mes propres photos;

mes clichés davions ont été publiés par toute la presse aéronautique et mont encouragé à poursuivre dans cette voie.

Mes photos (4x5m) ont été exposées à loccasion du Salon du Bourget.

Mes échanges avec les pilotes de nombreux pays ont renforcé mon intérêt pour les Patrouilles acrobatiques, impressionné par la beauté, leur travail et leur rigueur.

Ma rencontre et mes vols avec plusieurs patrouilles mont incité à persévérer.

Organiser une exposition photo sur laviation mest apparu comme une évidence:

de nombreux lieux sont envisagés pour exposer 100 photos grand format.

Vous pouvez me contacter pour des reportages photographiques.

lecalvex@hotmail.com





Mes compétences :

Aéronautique

Histoire

Photographie