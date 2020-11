Xavier LEQUIMBRE

J'ai 32 ans d'expérience en automatisme industriel dont 17 passé chez FIVES Filling ,fabricant de bien d'équipement pour l'industrie automobile.

J'y ai commencé comme automaticien puis ensuite 13 ans en tant que responsable bureau d'études électricité/automatisme avec les taches habituelles au management pour une équipe allant de 20 à 30 techniciens supérieurs. Les 2 dernières années, j'ai été responsable de projets avec comme principales taches la standardisation et surtout la réalisation d'une nouvelle gamme de machine. Je participais aussi à des avant-projets et suivi d'affaires spécifiques hors automobile.

Depuis 6 ans, j'ai la responsabilité de toute la partie énergie et électricité sur les engins ferroviaires réalisés par CIPAL.

Très impliqué dans le milieu associatif, j'anime par exemple des sessions de sensibilisation à la sécurité routière 2 roues motorisées pour les plus jeunes.

Expérience, pédagogie, responsabilité étant les maitres mot de mon parcours tant professionnel qu'associatif.



Mes compétences :

Automatisme

Travaux neufs

Management

Pneumatique

Analyse

Sécurité

Électricité