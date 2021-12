Xavier ROUSSEAU

Diplômé d’une Licence de Mathématiques et ayant un goût prononcé pour les mathématiques concrètes et appliquées, comme les Probabilités et les Statistiques, je me suis dirigé vers le Master de Statistiques et d’Econométrie de l’Université de Rennes 1. J'ai ainsi acquis durant ces cinq années d’études de nombreuses connaissances en mathématiques et en statistiques décisionnelles.



En effet, j'ai développé durant ma formation des compétences dans les statistiques telles que l’analyse de données, la modélisation, le datamining, les techniques de prévisions ainsi que des compétences informatiques en suivant des cours de programmation, de bases de données, et en faisant l’apprentissage de logiciels statistiques, comme SAS et R (sous forme de cours ou de projets).



J’ai rejoint, par la suite, la société Socio-logiciels basée à Paris. Dans cet établissement j’ai pu développer mes compétences statistiques en data-mining mais aussi mes compétences marketing en apportant des réponses concrètes aux différents besoins des clients. Désirant poursuivre mon évolution dans le conseil, j’ai intégré la société Anaya, basée à Paris. J’y ai enrichi mes connaissances au travers de différentes missions en tant que chargé d’études statistiques mais aussi en tant qu’ingénieur test et validation, comme lors de ma mission au sein du Crédit Agricole Consumer Finance mais aussi en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage au sien du Ministère de l’Economie et des Finances. A ce jour, je suis employé en tant que chargé d’études statistiques pour Financo, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, situé à Brest. Je réponds à leur besoin en gérant les sélections des campagnes marketing direct B to C et en menant différentes études statistiques.



Je souhaite maintenant poursuivre mon évolution dans le secteur des statistiques décisionnelles.



Mes compétences :

Scoring

Mathématiques

Analyse de données

Datamining

Modélisation

Statistiques

Marketing

Microsoft Office

Recette fonctionnelle

SAS Enterprise Guide

OpenOffice

SAS BASE

SQL

Data Mining

Audit

Visual Basic for Applications

SPSS

SAS Guide

Microsoft Excel

MapInfo

HTML

Clementine

Business Intelligence