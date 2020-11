Yacov LAZIMI

20 ans d’expérience de direction de projet dans l'IT, le Retail et les ERP. Je manage mes équipes et mes projets avec empathie, en m’appuyant sur de solides méthodologies. Je suis intervenu dans les domaines du voyage d’affaire, du prêt à porter, du luxe et de la logistique.

Auprès d’un DSI, je pilote les projets stratégiques à fort enjeux.

Aujourd'hui, mon but est de pouvoir partager cette expérience tout en accompagnant les entreprises dans leurs projets et participer ainsi à leur réussite face à leur challenge.



Mes compétences :

Logistique

Textile

Gestion de projet

ERP

Colombus TPV (CEGID)

Microsoft Dynamics NAV

Retail TPV