Yahia MIMOUNI

Diplômé du PNR (Premier Niveau en Radioprotection), de la PCR, d’une formation professionnelle aux métiers du nucléaire à l’I.R.U.P et jouissant de 5 ans d'expériences professionnelles dans le domaine de la prévention des risques, j'ai appris à faire appliquer avec fermeté, mais néanmoins avec diplomatie, les règles de protections contre l’exposition aux rayonnements ionisants.



Assurant également l'information et la formation du personnel en matière de sécurité, j’ai su mettre en avant mon sens de l'écoute et du travail en équipe.

En effet, mon expérience professionnelle, où j’ai occupé les fonctions de Responsable Sécurité et Environnement, de Technicien RP (radioprotection) sur des chantiers spécifiques m’ont permis d’être garant du respect des obligations légales de protection des travailleurs, d’acquérir une connaissance approfondie du nucléaire et de consolider mes compétences sur le terrain.



Mes compétences :

Radioprotection

Sécurité

Sureté

Chargé de prevention PCR