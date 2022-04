Yahn VATRAN

Yahn est consultant en système d'information au sein BC Consulting depuis début 2013.

Il a prouvé sa grande capacité à assimiler très rapidement le contexte (métier, acteurs et enjeux) sur différentes missions, par son investissement personnel, sa curiosité et son dynamisme.

Il est apprécié à tous les niveaux et par tous les types de profils.



Mes compétences :

Développement

SAP

Planisware

Intégration de système

Gestion de projet

HP Quality Center

Mantis

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft SharePoint

Redmine

Project Web Application