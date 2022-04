Yahya RABAÏ

Bonjour à toutes et à tous,



En charge du développement commercial (France et international) pour Solagora.



Issue de la volonté des coopératives bio du pourtour méditerranéen de s’unifier, Solagora est le référent dans la production et la vente de fruits et légumes et propose aujourd'hui une large gamme qualitative et gustative de produits Bio.



Solagora, c'est plus de 30 références en Agrumes, Fruits-Légumes, Exotiques, huile d’Olive extra vierge, 300 hectares cultivés avec une gamme de produits sur toute l'année. C’est aussi, plus de 150 producteurs de fruits et légumes bio au sein de 16 coopératives agricoles associées et un gage de qualité reconnue par plusieurs AOP et IGP.



Avec une implication humaine basée sur l'équité et la transparence, Solagora, est un système d'adhérents coopérateurs et producteurs associés, impliqués dans l'agroécologie et la préservation de l’environnement.



A ce titre Solagora est un gage de confiance et de qualité reconnue notamment au travers de ses différentes certifications :



• Label I.G.P et A.O.P (Kaki Ribera del Xùquer, I.G.P Agrumes de Valence, I.G.P Tomate la Cañada)

• Certification ISO 9001 & ISO 14001 de son site de Perpignan

• IFS FOOD Standard

• Hygiène et sécurité en station de conditionnement

• Bonnes pratiques Agricoles Global Gap et bonnes pratiques GRASP (gestion du personnel)

• Manuel d'environnement (suivi des consommations énergétiques pour chaque coopérative)

• Manuel RSE

• Conseil d’Administration 100% coopératif



Enfin, Solagora est en quête perpétuelle de la meilleure qualité gustative et organoleptique de ses produits et a développé pour se faire, son propre panel de dégustation interne.



Aujourd'hui, Solagora, acteur majeur des fruits et légumes biologiques méditerranéens, vous propose de devenir un partenaire privilégié de votre réussite et de la satisfaction de vos clients.



N’hésitez pas à me demander dès à présent votre offre personnalisée en fruits et légumes biologiques.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Business development

Organisation d'évènements

Communication